Під посольством Білорусі у Києві затримали кілька людей

Під час акції під посольством Білорусі у Києві сталися сутички між учасниками та поліцією, правоохоронці затримали кількох людей.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, кількість затриманих невідома.

Водночас "Радіо Свобода" інформує, що під посольством Білорусі в Києві затримали колишнього політв’язня Олександра Кольченка.

Укрінформ наразі намагається отримати коментар у поліції.

Як повідомлялось, біля посольства Республіки Білорусь у Києві проходить акція солідарності з білоруським народом.

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За попередніми даними ЦВК Білорусі, за чинного главу держави Олександра Лукашенка, який незмінно керує країною з 1994 року, проголосували 80,23% виборців.

У країні проходять акції протесту. За інформацією МВС Білорусі, силовики затримали близько 3000 учасників протестів у різних частинах країни.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до президентів Європейської ради та Єврокомісії з проханням скликати надзвичайний саміт щодо ситуації в Білорусі.