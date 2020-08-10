Під посольством Білорусі у Києві затримали кілька людей
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, кількість затриманих невідома.
Водночас "Радіо Свобода" інформує, що під посольством Білорусі в Києві затримали колишнього політв’язня Олександра Кольченка.
Укрінформ наразі намагається отримати коментар у поліції.
Як повідомлялось, біля посольства Республіки Білорусь у Києві проходить акція солідарності з білоруським народом.
9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За попередніми даними ЦВК Білорусі, за чинного главу держави Олександра Лукашенка, який незмінно керує країною з 1994 року, проголосували 80,23% виборців.
У країні проходять акції протесту. За інформацією МВС Білорусі, силовики затримали близько 3000 учасників протестів у різних частинах країни.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до президентів Європейської ради та Єврокомісії з проханням скликати надзвичайний саміт щодо ситуації в Білорусі.