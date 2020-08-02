У Києві за добу - 110 хворих на COVID-19

У Києві за добу - 110 хворих на COVID-19

Інфографіка
Укрінформ
У Києві станом на 2 серпня пыдтвердили 110 нових випадків коронавірусної хвороби.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

"Кількість мешканців Києва, в яких виявили коронавірус, збільшилась за минулу добу на 110 людей. На сьогодні в столиці вже 8452 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", - написав Кличко.

За інформацією Київського міського голови, серед тих, хто захворіли: 57 жінок віком від 20 до 81 років;

47 чоловіків віком від 19 до 75 рокiв; 2 дівчинки – 15 і 16 років і 4 хлопчиків від 3 до 11 років.

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До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 13 людей. Усього за період пандемії COVID-19 подолали 2994 мешканці Києва. Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі -20. У Дарницькому – 19 та в Солом’янському районі – 13 випадків.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 2 серпня в Україні підтверджено 72 168 випадків захворювання на COVID-19, за добу зареєстровано 1 112 нових випадків.

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