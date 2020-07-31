Київ має найвищий в Україні показник тестування на COVID-19 - Кличко

Показник тестування на COVID-19 у Києві сьогодні найвищий в Україні.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Показник тестування в Києві сьогодні найвищий в Україні і становить 130 тестів на 100 тисяч людей", - зазначив він.

Мер повідомив, що Київ продовжує збільшувати кількість тестувань. "Усього в комунальних медзакладах з початку пандемії досліджено майже 73 тисячі зразків біоматеріалу - методом ПЛР. А методом ІФА в столиці зробили близько 10,5 тисячі тестів", - розповів він.

Кличко нагадав, що Київрада внесла зміни до міської цільової програми «Здоров’я киян». Завдяки цьому столиця зможе забезпечити лабораторії комунальних медзакладів витратними матеріалами для тестування, а їх працівників – муніципальними надбавками.

Також, за його словами, медзаклади забезпечать більшою кількістю витратних матеріалів для діагностики і лабораторного тестування на COVID-19 методами ПЛР та ІФА.

Як повідомлялося, на сьогодні в столиці вже 8241 підтверджений випадок захворювання на COVID-19, за добу - 110 нових випадків.

Фото: kiev.klichko.org