Лікування від COVID-19 в середньому триває близько місяця – Кличко

В середньому лікування від коронавірусу триває близько місяця. Найшвидше одужують діти і молоді люди.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Коронавірус, за словами фахівців, підступний іще й тим, що від нього довго одужують. У середньому лікування триває близько місяця. Більшість хворих лікуються вдома, на самоізоляції і під контролем медиків", - сказав Кличко.

Він зазначив, що у медзаклади столиці за весь період пандемії були госпіталізовані понад 2080 хворих на COVID-19. Найдовше коронавірус у стаціонарі лікували 41 день. Найшвидше ж одужують діти і молоді люди.

Кличко також повідомив, що нещодавно коронавірус подолала жінка, якій 93 роки, її днями виписали з лікарні. Раніше вилікувалася киянка, якій 95 років.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 29 липня в Україні лабораторно підтверджено 67 597 випадків COVID-19, з них за добу – 1 022.