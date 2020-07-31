Київ шукатиме інвестора для будівництва лікарні в Дніпровському районі

На пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення «Про майнові питання, пов'язані з будівництвом медичного закладу на бульварі Ігоря Шамо, 15-А у Дніпровському районі».

Про це повідомляє пресслужба Київради.

"Йдеться про будівництво нового медичного центру з обов’язковою первинною ланкою на бульварі Ігоря Шамо, 15-А. Наразі на цьому місці знаходиться занедбана поліклініка, яку не ремонтували з 1965 року", - зазначається у повідомленні.

Будівля не функціонує, відключені інженерні мережі, тепло-, водо- та електропостачання. Вона належить до комунальної власності та закріплена на праві господарського відання за КП «Консультативно-діагностичний центр Дніпровського району м. Києва».

«За висновком фахівців, приміщення поліклініки зношене на 64 відсотки. Об’єкт перебуває в аварійному стані та непридатний для використання. Саме тому місто планує знести цю будівлю, а на її місці побудувати сучасний 4-поверховий медичний заклад, оснащений новітньою медичною технікою. До реалізації цього проєкту місто залучатиме інвесторів. Провести відповідний конкурс та всі підготовчі процедури має Київське інвестиційне агентство», - розповів депутат Київради Андрій Странніков.

Він наголосив, що реалізація цього інвестиційного проєкту спрямована на розширення мережі лікарень Києва і надання киянам якісних медичних послуг із застосуванням новітніх технологій у галузі медицини. Також завдяки проєкту будуть створені нові робочі місця, а бюджет міста поповниться коштами від інвестиційних договорів.

Фото: kmr.gov.ua