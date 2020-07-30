Лікарня швидкої допомоги Львова увійшла до пілотного проєкту з трансплантації

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Для пацієнтів це означає, що всі медичні послуги з трансплантації оплачуватимуться державою. Також відкориговано тарифи, наприклад:

алотрансплантація нирки (від живого донора) — 323 798 грн, алотрансплантація нирки (посмертно) — 397 884 грн, трансплантація серця/комплексу „серце-легені“ — 609 366 грн, пересадка печінки/частини печінки (посмертно) — 929 125 грн, донорський етап щодо кожного органу — 74 086 грн.

«У кожному регіоні мають пересаджувати органи, бо потреба в операціях із трансплантації величезна. Стратегічно важливо розвивати трансплантацію в Україні, а не, як це було роками, відправляти людей за кордон, де операції коштують у п'ять разів дорожче. Усі, хто потребує трансплантації, можуть звертатися до нашого закладу й записуватися в «лист очікування», — сказав головний лікар Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Олег Самчук.

Разом із лікарнею швидкої допомоги, до пілотного проєкту долучилися ще 12 медзакладів, 9 з яких планують робити органну трансплантацію. Частину з них протягом останніх кількох місяців лікарня швидкої допомоги активно консультувала й надалі готова їм допомагати.