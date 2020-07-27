Спалах COVID-19 у гуртожитку КПІ: сімох курсантів поклали до лікарні

Госпіталізовані 7 із 52 курсантів Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації (ІСЗЗІ) Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», у яких діагностували коронавірус.

Про це повідомляє Держслужба спеціального зв'язку та захисту інформації у Facebook.

"7 курсантів перебувають в Київській міській клінічній лікарні №4 з температурою тіла 36,8-37,2. Температура інших інфікованих - в межах норми. Стан здоров’я всіх курсантів задовільний", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 27 липня під час проведення планових щоденних тестувань курсантів та військовослужбовців ІСЗЗІ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» підтверджено 52 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію.

Керівництво Держспецзв’язку та ІСЗЗІ, спільно з відповідними підрозділами КМДА організували комплекс необхідних санітарно-епідеміологічних заходів для запобігання та мінімізації можливих ризиків поширення захворювання на COVID-19 серед працівників та курсантів, а також поза межами інституту.

Зокрема, особовий склад Інституту забезпечено всіма необхідними медичними засобами для перевірки стану захворюваності на COVID-19.

Крім того, організовано проведення дезінфекції та вологого прибирання приміщень з дезінфікуючими засобами, здійснюється постійний скринінг температури всіх працівників інституту, розгорнуто санітарний намет.

Ситуація в інституті перебуває під постійним контролем керівництва Держспецзв’язку.

Як повідомляв Укрінформ, у гуртожитку Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» зафіксовано спалах захворюваності на коронавірус.

За даними в. о. директора Київського міського лабораторного центру МОЗ України Сергія Чумака, в одному з гуртожитків підтверджено 52 випадки захворювання на коронавірус серед курсантів. Перші чотири випадки були виявлені з 22 до 24 липня.

Загалом у гуртожитку мешкають 152 курсанти.

Станом на 27 липня в Україні лабораторно підтверджені 65 656 випадків COVID-19, за добу — 807 нових.

Фото: пресслужба Держспецзв'язку