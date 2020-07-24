СБУ посилила заходи безпеки в Києві після луцьких подій

Служба безпеки України посилила заходи безпеки у столиці після подій у Луцьку.

Про це повідомляє пресцентр СБУ у Facebook.

«Після подій у Луцьку Координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні СБУ в Києві та області рекомендувала керівництву АТЦ встановити підвищений «жовтий» рівень терористичних загроз у регіоні», - поінформував начальник київського міського та обласного управління СБУ Олег Головаш.

Зазначається, що вирішено запровадити посилений графік чергувань особового складу правоохоронних органів столичного регіону.

За даними СБУ, основні зусилля зосереджено на запобіганні терористичній діяльності в місцях масового перебування людей, а також на посиленні безпеки об’єктів можливих терористичних посягань.

При цьому Головаш зазначив, що СБУ звертає особливу увагу на безпекову ситуацію в столичному регіоні незалежно від заяв будь-яких політичних сил чи представників місцевої влади, адже саме в Києві розташовано багато стратегічних об’єктів. «Тож посилений контроль над безпековою ситуацією в столиці є звичним явищем для силових органів. Відбувається конструктивна співпраця», - додав він.

Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко закликав правоохоронні органи, зокрема Службу безпеки та поліцію, посилити заходи безпеки в столиці.

За його словами, події останніх днів, які відбуваються і в столиці, і в країні, свідчать про намагання дестабілізувати ситуацію, чого не можна допустити.

Вранці 21 липня в Луцьку озброєний чоловік захопив автобус і взяв у заручники 13 людей. Ввечері зловмисника затримали, ніхто із заручників не постраждав.

Того ж дня у Києві вибухотехніки знешкодили два вибухові пристрої на ринку «Мінський», перевіряли інформацію про замінування залізничного вокзалу, ТРЦ та інших об’єктів.

23 липня у Полтаві на вулиці чоловік, підозрюваний у незаконному заволодінні транспортним засобом, захопив у заручники правоохоронця. Пошуки зловмисника досі тривають.