До Києва евакуювали 13 поранених на Донбасі військових
Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.
З Військово-медичного клінічного центру Північного регіону здійснено планову медичну евакуацію/ Фото: Командування Медичних сил ЗСУ
"Військово-транспортним літаком Повітряних сил Збройних сил України Ан-26 тринадцять військовослужбовців, які отримали вогнепальні поранення у районі стримування збройної агресії Російської Федерації, прибули до військового майданчику аеродрому Бориспіль, а згодом спеціалізованим транспортом їх доправили до військового госпіталю, розташованого у Києві", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поранені та хворі військовослужбовці проходили лікування у Харкові, де військові лікарі стабілізували їх стан та підготували до наступного етапу лікування.
Наразі українські воїни розміщенні у профільних відділеннях київського госпіталю та проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування.