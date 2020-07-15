Харківський госпіталь прийняв шістьох поранених на Донбасі
Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник регіонального відділення інформаційного агентства АрміяInform Віталій Саранцев.
"За офіційними даними, з 9 по 14 липня до військового шпиталю поступили шість поранених на Донбасі. Військові, які отримали травми 14 липня, до шпиталю ще не поступали. Останній госпіталізований отримав поранення 13 липня", - зазначив Саранцев.
За його словами, госпіталізовані мають травми різного ступеню тяжкості: "Більшість травм - вибухові та осколкові".
"Військовим надається необхідна медична допомога. У вкрай тяжких випадках поранені будуть доправлені літаком до інших шпіталів, у тому числі, у Київ. Зараз такої необхідністі немає", - додав Саранцев.
За його словами, минулого тижня з Харківського війського шпиталю літаком до Києва на продовження лікування було доправлено 11 військових.