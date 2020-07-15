Окупанти застосовують міномети, гранатомети та ПТРК, поранені семеро військових

За минулу добу окупанти 18 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«14 липня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю», - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», по оборонцях Авдіївки і Водяного противник неодноразово відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З гранатометів російські окупаційні війська обстрілювали наші опорні пункти і поблизу Мар’їнки, Гнутового, Талаківки, а неподалік Лебединського та Березового – з великокаліберних кулеметів. Крім того, біля Новомихайлівки, збройні формування Російської Федерації застосували протитанковий ракетний комплекс "Фагот".

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», ворожа вогнева активність спостерігалася біля Шумів і Кримського. Тут агресор використав гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У штабі повідомили, що за минулу добу, внаслідок ворожих обстрілів, семеро українських захисників отримали поранення.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів неподалік Мар’їнки і Талаківки. По оборонцях останнього пізніше застосував ще й міномети 120-го калібру.

Поблизу Новолуганського, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», ворог відкривав вогонь з озброєння БМП та автоматичних станкових гранатометів.

За наявною інформацією втрат за поточну добу серед наших захисників немає.