Шестеро бійців поранені біля Новомихайлівки, ще один - поблизу Водяного

Російські окупанти вкотре цілеспрямовано першими відкривають вогонь по позиціях наших захисників, підтверджуючи своє небажання дотримуватися мирних домовленостей.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

«Сьогодні 14 липня, на Донеччині поблизу Новомихайлівки, збройні формування Російської Федерації застосували протитанковий ракетний комплекс «Фагот». Шестеро військовослужбовців отримали осколкові поранення. Ще один воїн був поранений внаслідок обстрілу з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік Водяного», - йдеться у повідомленні.

Загалом від початку сьогоднішньої доби отримали поранення семеро українських захисників. Їх усіх евакуаційною технікою оперативно доставили до медичних закладів та надали належну допомогу.

Як зазначається, такі дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність. Втрати противника уточнюються.

«На свої агресивні дії окупант і надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників», - наголошують у штабі ООС.