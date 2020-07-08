На Дарницьку ТЕЦ утретє не пустили з перевіркою екоінспекторів

Дарницька ТЕЦ вже втретє відмовляє у допуску до перевірки та забору проб і аналізів спеціалістам Державної екологічної інспекції.

Про це заявив фахівець Держекоінспекції Сергій Волков у інтерв’ю Укрінформу.

“Була вже наша третя спроба потрапити на Дарницьку ТЕЦ, яка методично отруює киян. Після того, як нас не допустили першого разу, керівництво ТЕЦ стверджувало на засіданні комісії Київради, що наступного разу пустять, що в них немає жодних порушень, дим із труб кращий за повітря в Києві й майже корисний для киян. Це навіть на відео зафіксовано. Однак і вдруге, й ось утретє нас знову не допустили”, - відзначив Волков.

За його словами, на сьогодні немає змоги ані обстежити підприємство, ані взяти проби та аналізи.

“Дарницька ТЕЦ давно працює із порушенням екологічних норм. Там немає сучасних фільтрів для уловлювання викидів. Окрім диму з труб, звідти по Києву ще розноситься пилюка із золовідвалів. Коли спекотна, суха і вітряна погода – все це летить у сусідні житлові райони. Такі золовідвали мають перебувати під шаром води. Зараз природоохоронні організації готують позов про призупинення діяльності підприємства а ми їм допомагаємо”, - сказав Волков.

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Наразі було складено три акти про недопуск, документи передали до поліції.

“Тепер вони за кожен недопуск сплатять штраф 760 гривень. Але що таке 760 гривень для підприємства з оборотом у сотні мільйонів гривень?” - прокоментував представник Держекоінспекції.

Фото: kyivcity.gov.ua