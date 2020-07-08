В озеро на Оболоні зливали відпрацьовані мастила

Інспектори Державної екологічної інспекції виявили забруднення озера Опечень (Лугове) на Оболоні.

Про це заявив фахівець Держекоінспекції Сергій Волков у інтерв’ю Укрінформу.

«Коли ми приїхали брати лабораторні аналізи, то виявили, що в озері вже по коліна мазуту”, - сказав Волков.

Він наголосив, що балансоутримувач озера КП «Плесо» роками не робив нічого, аби знайти чи зупинити забруднювачів, хоча мав би це робити.

“Ми виставили КП «Плесо» претензію на 700 тисяч гривень, акти та приписи. Зараз відкрито кримінальне провадження, активні громадяни продовжують контролювати ситуацію з озером. А «Плесо» тим часом шукає способу уникнути санкцій”, - додав представник Держекоінспекції.