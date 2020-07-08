В озеро на Оболоні зливали відпрацьовані мастила

В озеро на Оболоні зливали відпрацьовані мастила

Укрінформ
Інспектори Державної екологічної інспекції виявили забруднення озера Опечень (Лугове) на Оболоні.

Про це заявив фахівець Держекоінспекції Сергій Волков у інтерв’ю Укрінформу.

«Коли ми приїхали брати лабораторні аналізи, то виявили, що в озері вже по коліна мазуту”, - сказав Волков.

Він наголосив, що балансоутримувач озера КП «Плесо» роками не робив нічого, аби знайти чи зупинити забруднювачів, хоча мав би це робити.

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“Ми виставили КП «Плесо» претензію на 700 тисяч гривень, акти та приписи. Зараз відкрито кримінальне провадження, активні громадяни продовжують контролювати ситуацію з озером. А «Плесо» тим часом шукає способу уникнути санкцій”, - додав представник Держекоінспекції.

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