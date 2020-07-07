У семи районах Києва розгорнуть продуктові ярмарки

Цими вихідними, 11-12 липня, у Києві відбудуться традиційні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції.

Про це поінформували в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Зокрема, 11 липня (субота) ярмарки відбудуться у: Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10; Деснянському районі – вул. Марини Цвєтаєвої (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Володимира Маяковського), вул. Лісківська (у межах вулиць Милославської та Радунської); Дніпровському районі – б-р І. Шамо, 2-12; Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5; Печерському районі – вул. Катерини Білокур; Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку); Святошинському районі – вул. Булгакова, 10-13/1; Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя (у межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Чумака).

12 липня (неділя) у: Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна); Печерському районі – вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Чигоріна).

У КМДА нагадали, що під час відвідування ярмарків необхідно дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запроваджений карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків.

Пом’якшення карантину почалися з 11 травня. Нині в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин.

Станом на 7 липня в Україні лабораторно підтверджені 49 607 випадки COVID-19, за добу — 564 нових.