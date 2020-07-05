Аудит супермаркетів: банан – найдоступніший фрукт в Україні

Результати аудиту плодоовочевих відділів супермаркетів України показали, що найдешевшим фруктом з доступних на ринку виявився банан.

Дослідження, що включають моніторинг рівнів роздрібних цін, проводила наприкінці червня – початку липня команда EastFruit, повідомляє Agro Review.

«Середня роздрібна ціна на банан у Києві станом на 30 червня – 1 липня 2020 року становила 27,2 грн/кг. Таким чином, банан був самим доступним за ціною серед фруктів та ягід – навіть трохи дешевше, ніж кавун і значно дешевше, ніж яблуко. Ми спостерігаємо таку ситуацію вперше за останні роки, і головною причиною є холодна весна, яка призвела до втрат урожаю ягід і фруктів, а також зниження врожаю яблука в Україні та Європі в цілому в минулому році», - говорить Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

«Для порівняння – в 2019 році середня роздрібна ціна на банан в той же час року в Києві становила 27,5 грн/кг, в той час як яблуко в середньому продавалося по 19,4 грн/кг, а кавун – з 17,5 грн/кг. Таким чином, за рік середня роздрібна ціна на банан знизилася на 30 коп/кг або на 1%, в той час як середня ціна на яблуко зросла на 30,4 грн, або у 2,6 рази, а ціна на кавун – на 9,7 грн/кг або на 55%»,- зазначає Андрій Ярмак.

Також слід підкреслити зростання цін практично на всі основні позиції фруктової корзини в Україні. Персик станом на початок липня 2020 року коштував у середньому на 37% дорожче, ніж роком раніше, малина – на 87% дорожче, а лохина – на 16% дорожче.

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У той же час ціни на суницю садову в 2020 році станом на початок липня були нижче, ніж роком раніше на 37%, хоча майже весь сезон вони істотно перевищували торішній рівень. Однак тут потрібно враховувати, що сезон суниці змістився на 7-10 днів, тому в минулому році фермери вже завершили реалізацію суниці до початку липня і почали продавати обмежені обсяги більш дорогих сортів, а в цьому році сезон у цей час ще був у самому розпалі.