Киян запрошують долучитися до акції "День без поліетилену"

Під час Міжнародного дня відмови від поліетиленових пакетів у п’ятницю, 3 липня, киян та гостей столиці запрошують приєднатися до акції «День без поліетилену».

Про це повідомив в. о. начальника Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Савченко, передає Офіційний портал Києва.

«Маємо чудову пропозицію – цього дня треба спробувати обійтися без пластикових пакетів, яким давно є альтернативні варіанти у вигляді екоторбинок, паперових пакетів, сіток, що називають «авоськами». Стильно та екологічно. Інформуйте друзів, викладайте фото в соціальних мережах, просувайте ідею екологічного способу життя», – закликав Савченко.

Мета акції – сформувати нову екологічну поведінку в повсякденному житті, привернути увагу до проблеми надмірного споживання одноразових пластикових виробів та як наслідок - непоправного забруднення довкілля.

За даними ООН, щороку у світі використовують 5 трильйонів поліетиленових торбинок. При цьому до океану потрапляє 8 мільйонів тонн пластику. А період розкладу одного пакета може перевищувати 100 років.

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Як зазначається, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 2051-1, що передбачає заборону реалізації пластикових пакетів товщиною до 50 мкм і оксо-розкладних (оксо-біорозкладних) пластикових пакетів на території України з 1 січня 2022 року. Згідно з проєктом, заборона не поширюється на надлегкі пакети (товщиною до 15 мкм) шириною до 225 мм (без бічних складок), глибиною до 345 мм (з бічними складками) і довжиною до 450 (з ручками), що використовуються як первинна упаковка свіжої риби, м’яса і продуктів з них, сипучих продуктів та льоду.

Законопроєкт також передбачає, що пакети, які не відповідають вимогам і залишаться до 1 січня 2022 року, мають бути утилізовані коштом суб’єкта господарювання, який їх придбав.