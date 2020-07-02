Киян запрошують долучитися до акції "День без поліетилену"
Про це повідомив в. о. начальника Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Савченко, передає Офіційний портал Києва.
«Маємо чудову пропозицію – цього дня треба спробувати обійтися без пластикових пакетів, яким давно є альтернативні варіанти у вигляді екоторбинок, паперових пакетів, сіток, що називають «авоськами». Стильно та екологічно. Інформуйте друзів, викладайте фото в соціальних мережах, просувайте ідею екологічного способу життя», – закликав Савченко.
Мета акції – сформувати нову екологічну поведінку в повсякденному житті, привернути увагу до проблеми надмірного споживання одноразових пластикових виробів та як наслідок - непоправного забруднення довкілля.
За даними ООН, щороку у світі використовують 5 трильйонів поліетиленових торбинок. При цьому до океану потрапляє 8 мільйонів тонн пластику. А період розкладу одного пакета може перевищувати 100 років.
Як зазначається, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 2051-1, що передбачає заборону реалізації пластикових пакетів товщиною до 50 мкм і оксо-розкладних (оксо-біорозкладних) пластикових пакетів на території України з 1 січня 2022 року. Згідно з проєктом, заборона не поширюється на надлегкі пакети (товщиною до 15 мкм) шириною до 225 мм (без бічних складок), глибиною до 345 мм (з бічними складками) і довжиною до 450 (з ручками), що використовуються як первинна упаковка свіжої риби, м’яса і продуктів з них, сипучих продуктів та льоду.
Законопроєкт також передбачає, що пакети, які не відповідають вимогам і залишаться до 1 січня 2022 року, мають бути утилізовані коштом суб’єкта господарювання, який їх придбав.