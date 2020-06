МакДональдз повністю відмовляється від пластикових стаканів в Україні

Із середини червня компанія "МакДональдз" поступово переходить в Україні на паперові стакани для холодних напоїв, що дасть змогу зменшити споживання пластику на 10 тонн щомісяця.

Про це йдеться в пресрелізі, що є в розпорядженні Укрінформу.

"Дотепер МакДональдз подавав гарячі напої в паперових стаканах, а шейки, лимонади й холодні напої - у пластиковому пакуванні. Паперові стакани відтепер використовуватимуть також для всіх холодних напоїв: лимонадів, шейків і газованих напоїв. Це дасть змогу зменшити споживання пластику на 10 тонн щомісяця", - йдеться у пресрелізі.

Зазначається, що паперові стакани для напоїв МакДональдз виробляють зі 100% целюлози - сировини, сертифікованої PEFC.

Участь у Програмі схвалення сертифікації лісів - Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) - означає, що заготівля не загрожує біорізноманіттю, не знижує продуктивності й екологічної функції лісів.

Читайте також: Главу МакДональдз звільнили через службовий роман

Як повідомлялось, відмова від пластикових стаканів - частина глобального зобов’язання компанії МакДональдз: до 2025 року повністю перейти на виробництво всіх пакувальних матеріалів з поновлюваної сертифікованої сировини, а також сировини, яку можна використовувати повторно. Всі пакувальні матеріали з ресторанів мають піти на повторне перероблення.