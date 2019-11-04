Главу МакДональдз звільнили через службовий роман
Укрінформ
Виконавчий директор корпорації МакДональдз Стів Істербрук пішов у відставку через те, що мав стосунки з працівницею компанії, що порушує корпоративну етику.
Про це повідомляє BBC.
«Корпорація МакДональдз звільнила свого виконавчого директора Стіва Істербука через його роман із працівницею. У компанії заявили, що ті відносини були взаємними, але Істербрук усе ж порушив корпоративну етику та продемонстрував неналежну поведінку», - йдеться в повідомленні.
У своєму листі до колективу компанії сам Істербрук визнав, що мав ці відносини та назвав їх «помилкою», а відтак – погодився піти у відставку.
Тепер замість Істербрука на посаду призначили Кріса Кемпчінського, який раніше керував підрозділом МакДональдз у США.
Як відомо, Стів Істербрука займав посаду виконавчого директора МакДональдз із 2015 року.
Фото: edition.cnn.com