Главу МакДональдз звільнили через службовий роман

Виконавчий директор корпорації МакДональдз Стів Істербрук пішов у відставку через те, що мав стосунки з працівницею компанії, що порушує корпоративну етику.

Про це повідомляє BBC.

«Корпорація МакДональдз звільнила свого виконавчого директора Стіва Істербука через його роман із працівницею. У компанії заявили, що ті відносини були взаємними, але Істербрук усе ж порушив корпоративну етику та продемонстрував неналежну поведінку», - йдеться в повідомленні.

У своєму листі до колективу компанії сам Істербрук визнав, що мав ці відносини та назвав їх «помилкою», а відтак – погодився піти у відставку.

Тепер замість Істербрука на посаду призначили Кріса Кемпчінського, який раніше керував підрозділом МакДональдз у США.

Як відомо, Стів Істербрука займав посаду виконавчого директора МакДональдз із 2015 року.

Фото: edition.cnn.com