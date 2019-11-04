Документальний фільм "Папаченко" став лауреатом Міланського кінофестивалю

Документальний фільм про батька-тренера Василя Ломаченка «Папаченко» став лауреатом на міжнародному фестивалі спортивних фільмів в Мілані.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Київради.

"Нагороду під час офіційної церемонії закриття фестивалю отримали режисер фільму Сергій Долбілов та співпродюсер Олесь Маляревич. Стрічка триває 69 хвилин, жанр – documentary biopic", - повідомили у пресслужбі.

За словами співпродюсера стрічки, депутата Київради Олеся Маляревича, світова прем‘єра стрічки «Папаченко» широкому глядачеві відбудеться у найближчі 3-4 місяці.

«Це велике досягнення на цьому етапі, дивлячись на те, що Україна була представлена тільки одним фільмом", - зазначив він.

Анатолій Ломаченко – одна з найвідоміших і водночас загадкових особистостей сучасного елітного професійного боксу. Двічі поспіль найкращий тренер світу за версією Асоціації журналістів Америки, які пишуть про бокс (BWAA). Батько і постійно присутній тренер дворазового олімпійського чемпіона, а зараз найкращого у світі боксера Василя Ломаченка.

Знімальній групі вдалося відзняти не одну сотню унікальних ексклюзивних кадрів з життя всесвітньовідомого тренера. Знімальна група тісно співпрацює з Ломаченком з того часу, як Василь розпочав свою професійну кар’єру.

У фільмі використовуються матеріали, зняті в Каліфорнії, а також на батьківщині Ломаченка – в Білгород-Дністровському. Глядач має можливість побачити унікальні тренування «батько-син» на Чорноморському узбережжі та в їхньому першому та рідному клубі «Аккерман».

Фото: boxingscene.com