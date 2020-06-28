На Оболоні активісти відновили кримськотатарський і український прапори

У Києві пройшла молодіжна акція, в ході якої на Оболонській набережній було відновлено кримськотатарський і український прапори, загальна площа яких 1650 квадратних метрів.

Про цілі акції кореспондентові Укрінформу розповів один із її активних учасників Арсен Тартан.

"Рівно 10 років тому ми почали святкувати у Криму День кримськотатарського прапора. Хтось може подумати, що сьогодні свята не на часі, що і так важко, але я нагадаю, що в набагато важчі часи кримськотатарський прапор об'єднував наших батьків і не дозволяв забувати, хто ми і звідки родом. Він ототожнює наші цінності і сьогодні, коли ми знову маємо бути надсильними і максимально єдиними між собою і з нашим другом - українським народом, прапор якого теж пройшов шлях забороненого символу свободи", - вважає активіст.

На відновлення прапорів на Оболонській набережній пішло набагато більше часу, ніж розраховували активісти, зазначив він.

"Фарбували до темноти суботи. До нас приєднувалися випадкові перехожі. Всього активних учасників акції було близько 60, тих що вніс істотний внесок - до 30 осіб, а тих, хто був з самого початку і до пізнього вечора - 5 осіб", - розповів Тартан.

За його словами, найскладнішим в організації задуманої ідеї виявилося - залучити до неї якомога більше людей.

"Тільки завдяки самовідданості найактивніших учасників акції, її вдалося здійснити", - сказав Арсен.

Він не став виділяти якісь прізвища, вважаючи, що у кожного був свій внесок у загальну справу і своя мотивація брати участь у ньому.

Сам Тартан вважає, що очищені від трави й оновлені фарбою прапори на Оболонській набережній - "не просто елементи оформлення, а наша з вами боротьба".

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Всього на придбання матеріалів (грунтовка і два прошарування фарбування) організаторами було витрачено 52 606 грн з добровільних пожертвувань на акцію, інформацію про яких було опублікована в Facebook.