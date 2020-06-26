У Києві відзначили День кримськотатарського прапора

У п'ятницю у Києві на Майдані Незалежності відбувся мітинг, присвячений Дню кримськотатарського прапора.

Тому передував автопробіг по Києву і хода з блакитними стягами Хрещатиком, які стали традиційними 26 червня - у день національного прапора корінного народу окупованого півострова.

Акція до Дня кримськотатарського прапора в Києві / Фото: Олена Худякова. Укрінформ

Як передає кореспондент Укрінформу, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у першу чергу привітав з Днем кримськотатарського прапора «героїчний, відважний і волелюбний народ, який не злякався російських окупантів».

«У ці дні, щоб підняти дух народу, наша молодь, активісти, члени Меджлісу кримськотатарського народу побували у кожному куточку Криму, відвідали ветеранів національного руху. На кожному кроці їхньому руху з прапорами робилися перешкоди і лунали погрози від окупантів, але вони не злякалися. Спасибі їм за це», - сказав Чубаров.

Сьогодні, зазначив він, відбулося і сходження з кримськотатарськими прапорами на символ Криму - гору Ак-Кая (Біла скеля).

«Це вселяє впевненість у тому, що після відновлення суверенітету України над Кримом, поруч із державним українським прапором майорітиме кримськотатарський як офіційний прапор кримськотатарської національної автономії», - сказав глава Меджлісу.

Він закликав українське суспільство об'єднатися проти спільного ворога, проти держави-агресора з метою відновлення суверенітету над Кримом.

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«Проблема відновлення суверенітету над Кримом має об'єднати всю Україну. Нам не потрібні протиріччя всередині суспільства, між гілками влади і між партіями, вони не дадуть нам сил повернути Крим і об'єднатися навколо спільного ворога», - вважає Чубаров.

Перед учасниками мітингу виступив колишній політв'язень Володимир Балух, який закликав усіх до любові до прапора, що зібрав людей на площі.

«Цей прапор об'єднує не тільки людей однієї нації, а людей усіх націй. Я хочу закликати всіх до любові до прапора, який нас усіх сьогодні зібрав, до любові один до одного, до наших коренів і нашої культури. Я, як українець Криму, закликаю усіх прискорити процес, у результаті якого кримськотатарський прапор стане офіційним прапором Криму», - сказав Балух.

Ще один кримський політв'язень Ісмаїл Рамазанов подякував учасникам мітингу за підтримку кримськотатарського народу і «за те, що тримаєте в руках найцінніше, що є у кожного народу - його прапор».

За його словами, прапор, з яким він прийшов на мітинг, має особливу цінність.

«На моїх плечах лежить кримськотатарський прапор, на якому підписалися кримськотатарські бійці, що обороняють нашу країну на Сході. Хочу сказати, що цей прапор обов'язково поїде в музей м.Севастополя після деокупації Криму. Він буде у вільному Криму, і ми всі зробимо все, щоб Крим став вільним», - сказав колишній політв'язень.

За словами члена Меджлісу кримськотатарського народу Гаяни Юксель, День кримськотатарського прапора пов'язаний з днем, коли кримські татари, які повернулися на батьківщину, провели у Криму свій Курултай.

«Саме в цей день - 26 червня 1991 року - в Сімферополі відбулася перша сесія другого Курултаю кримськотатарського народу, на якій кримські татари сказали, що повернулися на історичну батьківщину, що будуть тут жити, будувати будинки і виховувати дітей. І вже на третій сесії 5-го Курултаю цей день був визнаний національним святом», - розповіла член Меджлісу.

День кримськотатарського прапора - день вшанування національного прапора кримських татар, корінного народу Криму. Відзначається 26 червня з 2010 року.