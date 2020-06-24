У столичних лікарнях 51 хворий на COVID-19 - у тяжкому стані

У Києві в лікарнях перебувають 232 хворих із коронавірусом, 51 особа - у тяжкому стані.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочу повідомити, що в столичних лікарнях сьогодні перебувають 232 пацієнти з діагнозом коронавірус, в тому числі - 9 дітей. Та 33 людини з підозрою на COVID-19. 51 хворий - у важкому стані. Один – підключений до апарату штучної вентиляції легень", - сказав Кличко.

Він зазначив, що з діагнозом «пневмонія» за минулу добу госпіталізували 36 людей. За словами очільника міста, всього запалення легень у медзакладах столиці лікують 432 хворих.

"Щодо заповненості ліжок в опорних лікарнях, де перебувають хворі на коронавірус, то в Олександрівській лікарні заповнені 57% ліжок, у лікарні №4 – 33%, в лікарні №9 - 75%", - сказав Кличко.

Він зазначив, що у міській дитячій інфекційній лікарні заповнені 33% ліжок.

Станом на 24 червня в Україні лабораторно підтверджені 39 014 випадків COVID-19, за добу — 940 нових випадків.