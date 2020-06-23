Вибух у Києві: рятувальники закінчують роботу, будинок - під цілодобовою охороною

Вибух у Києві: рятувальники закінчують роботу, будинок - під цілодобовою охороною

Укрінформ
Батоповерховий будинок по вул. Соломії Крушельницької на Поздняках у Києві, де стався вибух, візьмуть під цілодобову охорону.

Про це на брифінгу заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочемо подякувати ДСНС за організацію роботи, все було ефективно, і наразі дійсно міська адміністрація цю естафету приймає і буде в першу чергу будинок взято під цілодобову охорону, для того щоб убезпечити від мародерства, буде все огороджено. Нагадуємо, що небезпечно перебувати поблизу шостої секції, туди проходити заборонено", - сказав Пантелеєв.

Він повідомив, що наразі проводиться обстеження будівель, що знаходяться поруч.

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"Комісія проводить обстеження будівель, спільно з інститутом будівельного виробництва в 5-й секції, потім Григоренка, 41 також буде обстежено на предмет їх стану. Попередньо ми можемо говорити про те, що стан їх задовільний і є вірогідність, що людей з 5-ї секції сьогодні ввечері повернуть додому. Таким чином буде відновлено і водопостачання цих секцій. Стосовно 6-ї секції буде висновок комісії і рекомендації, які ми будемо виконувати. Є вірогідність того, що ця секція непридатна для подального проживання і буде потребувати демонтажу та інших будівельних заходів... Всі тріщини будуть обстежені відповідною комісією і зроблені висновки", - розповів Пантелеєв.

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Також він повідомив, що потерпілі мешканці отримають комепенсацію від міської влади.

"Є принципове рішення мера міста, що людей не залишать без житла. Який механізм буде - допрацьовується, є декілька варіантів, в тому числі треба з людьми обговорити ці питання. У четвер буде зустріч з мешканцями", - розповів Пантелеєв.

Рятувальники з місця вибуху у столичній багатоповерхівці через 2-3 години відбудуть у місця постійної дислокації.

“Через 2-3 години підрозділи служби з надзвичайних ситуацій проведуть згортання і відбудуть у місця постійної дислокації. У подальшому всі питання щодо організації розбирання порушеної будівлі, організації чергування, охорони і так далі, - все це будуть виконувати місцеві органи влади, а точніше, КМДА”, - поінформував голова ДСНС України Микола Чечоткін.

Як повідомлялось, Київ готовий виділити з резевного фонду 30 мільйонів гривень для вирішення житлової проблеми людей, в будинку яких стався вибух.

21 червня о 10:00 у місті Києві у Дарницькому районі столиці по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із приватних квартир багатоповерхівки пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів.

Рятувальники евакуювали 23 особи, з-під завалу деблокували 3 особи.

П'ять людей знайдені мертвими. Ще п’ятеро травмовані.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).

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