У поліції відкинули версію щодо вибухівки в будинку на Позняках

Основною версією вибуху в житловому будинку на столичних Позняках поліція називає газову суміш.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва, передає ВВС Україна.

"Ще тривають експертизи, але попередньою версією назвали саме газ. Експрес-тести показали, що вибухівки там не було", - розповіли в поліції.

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Нагадаємо: вибух стався в неділю вранці, 21 червня, в житловому будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5. Вибухова хвиля зруйнувала п'ять поверхів одного під'їзду. Пошкоджені 40 квартир під'їзду, де живе 125 осіб.

Увечері 22 червня рятувальники виявили тіло четвертої жертви вибуху. Невідомою залишається доля ще одного мешканця цього будинку.

Рятувальні роботи тривають.