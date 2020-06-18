У Києві за минулу добу підтвердили 58 випадків COVID-19

На четвер, 18 червня, в столиці вже 4 084 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Про це поінформував Київський міський голова Віталій Кличко у Facebook.

"Іще на 58 людей за минулу добу збільшилася кількість жителів Києва, в яких виявили захворювання на коронавірус. Одна людина померла", - зазначив він.

Серед тих, хто захворів: 25 жінок віком від 24 до 79 років. І три дівчинки, яким 5, 7 та 12 років. 28 чоловіків від 19 до 95 років. Та двоє хлопчиків, віком 2 і 7 років.

Захворіли й четверо медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За словами Кличка, одужали за минулу добу 56 людей. Усього коронавірус подолали 1 286 жителів столиці.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом'янському районі – 11, в Оболонському – 8 та у Святошинському – 7 випадків.

Як повідомлялося, станом на 18 червня в Україні підтверджено 34 063 випадки COVID-19, з них за добу - 829.