У лікарнях Києва з коронавірусом 223 людини, 40 - у тяжкому стані

У медичних закладах Києва від коронавірусу лікуються 223 людини, 40 осіб у тяжкому стані.

Про це під час пресконференції заявив голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я Олег Гелевей, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У медичних закладах міста Києва збільшується кількість хворих з коронавірусом. Коли ми раніше говорили, що їх було більше 200, потім перед послабленнями їх стало менше 200 осіб, то зараз знову різке збільшення - і 223 людини на сьогодні перебуває у наших медичних закладах, з них 40 осіб у тяжкому стані", - розповів Гелевей.

Він закликав киян не нехтувати карантинними обмеженнями.

"Ви знаєте, що за вчоршній день був черговий рекорд, у нас найбільша смертність зафіксована від коронавірусу - 31 людина. Перш за все, результат того, що відбувається у нас - це тотальне нехтування карантинними обмеженнями. Люди взагалі перестають носити маски, а якщо це роблять, то це формально, люди нехтують дистанційними обмеженнями, нехтують санітарно-гігієнічними заходами. Якщо й надалі буде відбуватися таке тотальне нехтування цими заходами, то про яке послаблення обмежень можна говорити? Навпаки, їх треба буде робити більш жорсткими", - зауважив він.

Як повідомлялося, станом на 17 червня в Україні лабораторно підтверджено 33 234 випадки COVID-19. Зокрема, за добу виявлено 758 нових інфікованих, померла 31 людина.