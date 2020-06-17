Київ запускає "мобільні групи" для контролю за дотриманням карантину

У Києві посилили контроль за дотриманням карантинних вимог щодо коронавірусу і правил безпеки.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Місто посилює контроль за дотриманням карантинних вимог і правил безпеки. У всіх районах столиці працюють мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог. Ці групи складаються з представників районних держадміністрацій, Держпродспоживслужби, Департаменту благоустрою, Національної поліції та муніципальної охорони", - розповів він.

За його словами, ці групи щодня перевіряють дотримання протиепідемічних вимог у діяльності закладів торгівлі, громадського харчування і у разі недотримання працівниками чи відвідувачами встановлених правил, складають протокол про адміністративне порушення.

Кличко нагадав, що штрафи за такі порушення становлять від 17 до 51 тисячі гривень, на заклад чекає штраф від 34 до 340 тисяч.

Також заклад можуть закрити у разі виявлення значних порушень, до усунення цих порушень.

"За місяць роботи групи перевірили понад 2 тисячі об’єктів, було складено 325 протоколів про порушення. Також порушення зафіксували в роботі ресторанів та нічних клубів, які не мали права працювати, та щодо недотримання масочного режиму та соціальної дистанції громадянами", - зауважив Кличко.

Як повідомлялося, в Україні станом на 17 червня лабораторно підтверджено 33 234 випадки зараження коронавірусом, з них за добу 758, це найбільший добовий приріст з початку пандемії. Також зафіксована найбільша добова смертність від наслідків COVID-19 - померла 31 особа.