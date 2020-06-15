Робота нічних клубів і барів у Києві досі заборонена – Кличко

У Києві робота барів, нічних клубів та розважальних центрів досі заборонена.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочу підкреслити: бари, нічні клуби, розважальні центри місто відкривати не дозволяло. Сьогодні можуть працювати тільки літні майданчики кафе та ресторанів. Контроль за дотриманням карантинних обмежень покладений на правоохоронні органи, вони складають адмінпротоколи про порушення", - сказав Кличко.

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Він зазначив, що за вихідні дні поліція склала 16 адміністративних протоколів щодо власників нічних клубів та барів. Штраф для закладів-порушників становить від 34 тис. до 340 тис. гривень.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Нині в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин.

Станом на 15 червня в Україні лабораторно підтверджено 31 810 випадків COVID-19, з них 901 летальний, 14 253 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 656 нових випадків.