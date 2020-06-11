З понад півсотні хворих на COVID-19 столичних медиків одужав 221

У Києві з березня на COVID-19 захворіли 542 медики, з них 221 одужав, решта лікуються.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказала директор департаменту охорони здоров’я Київської міської держадміністрації Валентина Гінзбург.

"Ми відстежуємо захворюваність лікарів. У мене в моніторингу хворих є колонка "Медичні та інші працівники медзакладів". На сьогодні у 542 працівників підтверджено COVID-19, але з них професійно інфіковані 458 працівників, 84 – це інший шлях зараження, 32 фахівці перебувають на стаціонарному лікуванні, а 221 вже одужали… Коли йдеться про інфікування медпрацівника, то працює комісія, яка розглядає кожен випадок. В ці комісії входять представники Держпраці, Держпродспоживслужби, Фонду соціального страхування. Рішення про те, захворів медик чи інший працівник медзакладу при виконанні службових обов’язків, або ж у побуті, приймається не одноосібно головним лікарем чи ще кимось. Це серйозні речі, й контроль за цим дуже жорсткий", - заявила Гінзбург.

Вона також повідомила про невелику кількість вагітних із COVID-19, яких було не більше десяти за весь період часу.

Водночас чиновниця зауважила, що дітей із підтвердженою коронавірусною хворобою на 31 травня було 236, але потребували стаціонарного лікування з них дуже мало.

"У двох дитячих лікарнях було проліковано 26 дітей із березня. З одного боку, небагато, але ж ми маємо ті 236 дітей. І коли ми аналізуємо щоденно, то 30-го виявлено двоє дітей з COVID-19, 31-го – 10, 1 червня – 4, 2 червня – 2, 3 червня – 8 дітей. Тобто тенденції на зменшення інфікування дітей немає. Я не виключаю, що буде більше – і враховуючи той факт, що багато людей хворіють із безсимптомними формами", - сказала Гінзбург.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 11 червня лабораторно підтверджено 29 070 випадків COVID-19, зокрема за добу — рекордні 689.

У Києві за минулу добу підтверджено 91 новий випадок зараження коронавірусом, від COVІD-19 померли четверо людей.