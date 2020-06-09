Ткаченко сказав, як допомагатиме кандидату в мери Києва від "Слуги народу"

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко має намір допомагати, зокрема порадами, тому, кого партія "Слуга народу" визначить кандидатом в мери Києва.

Про це сказав в інтерв’ю ЛБ.

"Це буде робота тих, хто піде на вибори. Чим зможу – допоможу. Порадами, просуванням закону про столицю. Які будуть меседжі, з якими гаслами вони підуть, має вирішувати партія. Мені здається, що одна з найкращих програм – це той самий закон про столицю. Там є все – і про екологію, і про інфраструктуру, і про необхідність контролю за виконавчою гілкою влади, чіткі повноваження мера, чіткі повноваження районних органів влади. Є багато речей, пов’язаних із контролем за фінансами, проведення за прозорими процедурами рішень стосовно забудови, від якої вже зуби болять. Принцип, закладений в законі, говорить про те, що є, з одного боку, сильний головний архітектор, але він не дає дозволів", - сказав Ткаченко.

Очевидно, додав він, що оголошені праймеріз в той чи інший спосіб мають відбутися. "Якщо будуть якісь зустрічі з цього приводу в партії, я братиму в них участь", - запевнив міністр.

Він нагадав про те, що вже троє представників цієї політичної сили оголосили про намір узяти участь у праймеріз – Тищенко, Дубінський і Качура.

"Мені здається, це має бути той, хто зможе перемогти діючого мера і сприяти тому, щоб фракція "Слуги народу" в Київраді була найбільшою і найвпливовішою", - сказав Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, народні депутати із фракції партії "Слуга народу" 19 травня звернулися до Президента з проханням ініціювати проведення праймеріз серед потенційних кандидатів на посаду Київського міського голови від партії "Слуга народу". Про наміри участі в праймеріз вже оголосили народні депутати від "Слуги народу" - Олександр Дубінський, Олександр Ткаченко, Олександр Качура, Микола Тищенко та Ірина Верещук.

Згідно з Конституцією України, чергові місцеві вибори в державі мають відбутися 25 жовтня цього року.

4 червня 2020 року Ткаченко був призначений на посаду міністра культури та інформаційної політики України.