"Слуга народу" Ірина Верещук не виключає, що буде балотуватися в мери Києва

Народний депутат від партії "Слуга народу" Ірина Верещук не виключає свого балотування на пост мера київського міського голови.

Про це вона заявила в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У мене є плани, вони амбітні, і серед цих планів, звичайно, є і така амбіція”, - сказала Верещук.

Водночас вона зазначила, що наразі у неї “такої розмови з Президентом не було, але питання відкрите”.

Нагадаємо: раніше голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в коментарі журналістам заявив, що кандидатом на пост мера Києва від їх політсили може стати жінка, ім'я якої розголошувати поки не хочуть.