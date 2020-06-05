Кличко подякував "Євросолідарності", але у мери Києва піде з "УДАРом"

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що є лідером партії "УДАР" і саме від неї висуватиме свою кандидатуру на майбутніх виборах мера Києва.

Про це він написав у Telegram у відповідь на заяву партії "Європейська солідарність" про готовність висунути його як свого кандидата на виборах.

"Я почитав у ЗМІ заяву партії "Європейська солідарність" про готовність висунути мою кандидатуру на посаду мера Києва. Хочу подякувати за таку пропозицію. Але зазначу, що я багато років є лідером політичної сили "УДАР", яка завжди боролась і відстоювала демократичні європейські цінності. І висуватимусь в мери від партії "УДАР Віталія Кличка", - написав він.

Кличко додав, що поведе команду «УДАРу» й на місцеві вибори, зокрема в Київраду.

Раніше у партії "Євросолідарність" заявили, що готові підтримати Віталія Кличка на виборах Київського міського голови, а також бачити його на чолі списку партії на виборах до Київської міськради.

Згідно з Конституцією України, чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.