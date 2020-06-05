"Євросолідарність" готова висунути Кличка на виборах мера Києва

Партія "Євросолідарність" готова підтримати чинного мера Києва Віталія Кличка на виборах київського міського голови у жовтні, а також готова бачити його на чолі списку партії на виборах до Київської міськради.

Про це йдеться у зверненні центральної ради партії "Європейська солідарність", яке озвучила 5 червня співголова відповідної парламентської фракції Ірина Геращенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Виходячи з інтересів киян та держави, "Європейська солідарність" готова і цього разу висунути вас, Віталію Володимировичу, кандидатом на посаду київського міського голови. І готова бачити вас, пане Віталію, на чолі списку "Європейської солідарності" на виборах до Київради", - заявила Геращенко.

Політик також зазначила, що згідно з останніми соцопитуваннями в столиці, "Європейська солідарність", лідирує серед політичних партій на виборах до Київради, а Віталій Кличко - серед претендентів на посаду київського міського голови.

"Це ще один доказ того, що кияни хочуть нашої єдності, бо всі ці роки бачили спільну командну роботу і сподіваються на її продовження. На попередніх виборах київського міського голови в 2015 році ми підтримали вас як кандидата від нашої політичної сили. Впевнені, що і сьогодні формулою перемоги проукраїнських сил на виборах мера міста і Київської міської ради повинна стати лише командна робота", - сказала Геращенко.

Вона зауважила, що "демократичні сили, які разом стояли пліч-о-пліч на Майдані, разом працювали в Київраді на благо киян та разом боролися за зміцнення столичного самоврядування, повинні заявити про свої принципові позиції і визначити своїх головних союзників" перед кампанією з виборів мера Києва та депутатів Київської міської ради.

Згідно з Конституцією України, чергові місцеві вибори в державі мають відбутися 25 жовтня цього року.