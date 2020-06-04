Скасування ДПА у Києві є незаконним — Міносвіти

Наказ Департаменту освіти і науки КМДА від 3 червня №102 “Про звільнення у 2019/2020 навчальному році від проходження державної підсумкової атестації” є нечинним і не підлягає виконанню.

Про це йдеться в заяві на сайті Міністерства освіти та науки.

"Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Наразі чинне законодавство України не наділяє ані МОН, ані місцеві органи виконавчої влади (чи їхні структурні підрозділи) повноваженнями звільняти учнів від державної підсумкової атестації, що відбувається у формі зовнішнього незалежного оцінювання", - йдеться у повідомленні.

В МОН зазначили, що відповідно до ч. 1 ст. 18 Закону України “Про повну загальну середню освіту”, учні отримують документи про освіту, зокрема свідоцтво про повну загальну середню освіту, після завершення навчання за освітньою програмою та на підставі результатів річного оцінювання і державної підсумкової атестації.

Також відповідно до вимог законодавства, наказ Департаменту освіти КМДА підлягає державній реєстрації у відповідному територіальному органі Міністерства юстиції України.

"Нормативно-правові акти можуть бути направлені для виконання лише після їхньої державної реєстрації та офіційного опублікування. У разі порушення даних вимог нормативно-правові акти вважаються такими, що не набрали чинності, і не можуть бути застосовані. При направленні на виконання та опублікуванні нормативно-правового акта обов’язковим є посилання на дату і номер його державної реєстрації", - пояснили в МОН.

Державна реєстрація нормативно-правових актів органів влади здійснюється після проведення правової експертизи таких актів. Мета експертизи – перевірити їх на відповідність актам вищої юридичної сили, зокрема Конституції та законам України, актам Президента та уряду, наказам міністерств тощо.

Акти органів влади реєструє Міністерство юстиції, його територіальні органи після проведення правової експертизи за умови, що вони видані в межах повноважень та відповідають актам вищої юридичної сили, підкреслили в Міносвіти.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Департамент освіти і науки Києва оприлюднив наказ, у якому передбачено звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти.

"Звільнити у 2019/2020 навчальному році від проходження державної підсумкової атестації учнів закладів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти", - йдеться у документі.

Зазначається, що таке рішення прийнято на виконання протоколу постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА. Його метою є збереження життя і здоров'я учнів та вчителів і запобігання поширенню коронавірусу.

Водночас у наказі уточнюється, що для вступу до вищих навчальних закладів обов'язковим є проходження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).