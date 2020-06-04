У Києві поновили роботу спортивні школи
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"На початку тижня відбулося послаблення протиепідемічних заходів у закладах фізичної культури і спорту міста Києва. Вони відновили графік роботи відповідно до внутрішнього трудового розпорядку", - йдеться у повідомленні.
Обов’язковою умовою залишається одночасне перебування у закладі не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі зали для індивідуальних занять та однієї особи на 5 квадратних метрів площі зали для групових/командних занять (не більше 10 осіб у групі). Працівники та відвідувачі обов’язково мають мати при собі захисну маску чи респіратор.
Крім того, дозволено проведення спортивних, молодіжних та спортивно-масових заходів, у тому числі масові тренування на відкритих майданчиках, та спортивні змагання. Важливо те, що участь у таких заходах можуть брати не більше 50 осіб, окрім заходів, що передбачають перебування учасників протягом тривалого періоду на одній території.
«Попри відновлення роботи спортивних закладів ми наголошуємо на тому, що карантин триває і необхідно дотримуватися особистої гігієни та дезінфекції рук. Ми слідкуємо за тим, аби адміністрації спортивних шкіл дотримувалися всіх правил та рекомендацій та створювали належні умови для забезпечення проведення навчально-виховного процесу під час карантину», – зазначила в.о. директора Департаменту молоді та спорту Людмила Панченко.
Також дозволено функціонування басейнів для навчально-тренувальних груп та індивідуального відвідування. Такі заняття проводяться за умови дотримання норм одночасного перебування на одній доріжці.
У всіх зонах проведення занять та масово-спортивних заходів розміщено додаткові місця для обробки рук антисептиками, паперові рушники та контейнери для їх утилізації. А перед початком тренувань чи під час заходу обов’язково вимірюється температура працівникам та відвідувачам.
Як повідомляв Укрінформ, чергове пом'якшення карантину в Україні оголошено з 11 травня по 22 червня. Цей період розподілено на кілька етапів. Зокрема, було дозволено роботу кафе, ресторанів на відкритих майданчиках, а з 1 червня дозволена робота басейнів і спортзалів; відвідування освітніх занять у групах не більш як 10 людей (наприклад, розпочнуть роботу автошколи); а також відновлено рух залізничного транспорту і міжобласних перевезень автотранспортом. З 15 червня планується відновлення авіаперельотів по деяких напрямах.