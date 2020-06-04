У Києві поновили роботу спортивні школи

У столиці відновили роботу спортивні школи та спортивно-масові заходи.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"На початку тижня відбулося послаблення протиепідемічних заходів у закладах фізичної культури і спорту міста Києва. Вони відновили графік роботи відповідно до внутрішнього трудового розпорядку", - йдеться у повідомленні.

Обов’язковою умовою залишається одночасне перебування у закладі не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі зали для індивідуальних занять та однієї особи на 5 квадратних метрів площі зали для групових/командних занять (не більше 10 осіб у групі). Працівники та відвідувачі обов’язково мають мати при собі захисну маску чи респіратор.

Крім того, дозволено проведення спортивних, молодіжних та спортивно-масових заходів, у тому числі масові тренування на відкритих майданчиках, та спортивні змагання. Важливо те, що участь у таких заходах можуть брати не більше 50 осіб, окрім заходів, що передбачають перебування учасників протягом тривалого періоду на одній території.

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«Попри відновлення роботи спортивних закладів ми наголошуємо на тому, що карантин триває і необхідно дотримуватися особистої гігієни та дезінфекції рук. Ми слідкуємо за тим, аби адміністрації спортивних шкіл дотримувалися всіх правил та рекомендацій та створювали належні умови для забезпечення проведення навчально-виховного процесу під час карантину», – зазначила в.о. директора Департаменту молоді та спорту Людмила Панченко.

Також дозволено функціонування басейнів для навчально-тренувальних груп та індивідуального відвідування. Такі заняття проводяться за умови дотримання норм одночасного перебування на одній доріжці.

У всіх зонах проведення занять та масово-спортивних заходів розміщено додаткові місця для обробки рук антисептиками, паперові рушники та контейнери для їх утилізації. А перед початком тренувань чи під час заходу обов’язково вимірюється температура працівникам та відвідувачам.

Як повідомляв Укрінформ, чергове пом'якшення карантину в Україні оголошено з 11 травня по 22 червня. Цей період розподілено на кілька етапів. Зокрема, було дозволено роботу кафе, ресторанів на відкритих майданчиках, а з 1 червня дозволена робота басейнів і спортзалів; відвідування освітніх занять у групах не більш як 10 людей (наприклад, розпочнуть роботу автошколи); а також відновлено рух залізничного транспорту і міжобласних перевезень автотранспортом. З 15 червня планується відновлення авіаперельотів по деяких напрямах.