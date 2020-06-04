У столиці поліція затримала двох чоловіків зі зброєю та боєприпасами

У різних районах Києва поліція затримала двох чоловіків зі зброєю та бойовими припасами.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Під час відпрацювання на проспекті Героїв Сталінграда правоохоронці помітили невідомого, який при їх появі різко змінив напрямок руху. У ході поверхневого огляду поліцейські виявили у нього предмет, схожий на пістолет, та набої до нього", - йдеться у повідомленні.

Для надання пояснень чоловіка доставили до Оболонського управління поліції, де зброю вилучили та направили експертне дослідження. За результатами балістичної експертизи, зброєю є пістолет марки «ZORAKI» з ознаками перероблення та 8 патронів, які належать до боєприпасів.

Слідчі Оболонського управління поліції повідомили 36-річному місцевому мешканцю про підозру за незаконне поводження з вогнепальною зброєю.

"Окрім того, на проспекті Миколи Бажана бійці полку поліції особливого призначення зупинили автомобіль «Шкода». У салоні транспортного засобу поліцейські виявили сумку з предметами, схожими на пістолети «ПМ» та «Глок» калібру 9 мм із магазинами та набоями до зброї у кількості 32 штук. Виявлене вилучили та направили на експертизу", - уточнюється у повідомленні.

Власника зброї та боєприпасів затримано у порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився 28-річний громадянин іншої держави. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 105 тисяч гривень.

За обома фактами відомості внесені до ЄРДР.

Слідчі Оболонського та Дарницького управлінь поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Підозрюваним загрожує до семи років позбавлення волі.