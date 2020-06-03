Штраф або тюрма: в Україні посилили покарання за крадіжки майна телекомунікаційних мереж

В Україні запроваджено штрафи в розмірі до 425 тис. гривень чи позбавлення волі до 8 років за порушення правил охорони або крадіжки майна телекомунікаційних мереж.

Це передбачено законом № 600-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж", який, як зазначено у базі законодавства Верховної Ради України, набув чинності 3 червня 2020 року.

Закон був ухвалений 13 травня 2020 року, опублікований в офіційному виданні "Голос України" № 88 2 червня 2020 року та набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Документ пропонує внести зміни до статті 147 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зміни передбачають, що порушення правил охорони телекомунікаційних мереж або пошкодження телекомунікаційної мережі або технічних засобів телекомунікації чи споруд електрозв’язку, які входять до складу телекомунікаційної мережі, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – у розмірі від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Попередня редакція КУпАП передбачала штрафи за такі дії у розмірі від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - у розмірі від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, законопроєкт пропонує внести зміни до статті 360 Кримінального кодексу. Пропонується, що умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі або технічних засобів телекомунікації чи споруд електрозв’язку, якщо такі дії призвели до припинення надання телекомунікаційних послуг, каратимуться штрафом від 1 тис. до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 120 годин, або обмеженням волі на строк від 1 до 3 років.

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або в загально небезпечний спосіб, каратимуться штрафом від 3 тис. до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Якщо зазначені дії завдали майнову шкоду у великих розмірах або спричинили тяжкі наслідки, передбачено штраф від 15 тис. до 25 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 6 до 8 років.

Згідно із законом, тяжкими наслідками вважаються дії, що спричинили припинення надання телекомунікаційних послуг на об’єкти критичної інфраструктури, заклади охорони здоров’я, правоохоронним органам, органам державної влади, частинам пожежної охорони, підрозділам Збройних сил України, іншим стратегічно важливим об’єктам.

Як повідомлялось, відповідно до Податкового кодексу України, якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17,0 грн.