COVID-19: Кличко каже, що лікарні “першої хвилі” заповнені на 40%

У столиці показник заповненості лікарень першої хвилі, які приймають хворих на коронавірус, становить 40 відсотків.

Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні в лікарнях столиці від коронавірусу лікуються 184 пацієнти. В тому числі 8 дітей. 40 хворих у важкому стані, троє - підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Також у стаціонарах перебувають 84 мешканці міста з підозрою на коронавірус. Серед них – 10 дітей. Показник заповненості лікарень першої хвилі, що приймають хворих на коронавірус у столиці, сьогодні – 40 відсотків", - сказав мер столиці.

Він зазначив, що з діагнозом "пневмонія" у столиці до стаціонарів загалом госпіталізовано 352 людини. Кличко нагадав, що сьогодні в Києві всім хворим на пневмонію роблять ПЛР- тести.

Станом на 3 червня в Україні 24 823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 735 летальних, 10 440 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 483 нові випадки.