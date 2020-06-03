COVID-19: Кличко каже, що лікарні “першої хвилі” заповнені на 40%
Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Сьогодні в лікарнях столиці від коронавірусу лікуються 184 пацієнти. В тому числі 8 дітей. 40 хворих у важкому стані, троє - підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Також у стаціонарах перебувають 84 мешканці міста з підозрою на коронавірус. Серед них – 10 дітей. Показник заповненості лікарень першої хвилі, що приймають хворих на коронавірус у столиці, сьогодні – 40 відсотків", - сказав мер столиці.
Він зазначив, що з діагнозом "пневмонія" у столиці до стаціонарів загалом госпіталізовано 352 людини. Кличко нагадав, що сьогодні в Києві всім хворим на пневмонію роблять ПЛР- тести.
Станом на 3 червня в Україні 24 823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 735 летальних, 10 440 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 483 нові випадки.