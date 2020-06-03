Київ робить тестів на коронавірус у п'ять разів більше за норму – Кличко
Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми збільшили в столиці кількість тестувань та досліджень зразків на ПЛР-тести. Їх роблять в шести комунальних медзакладах міста. Також дослідження зразків проводять приватні лабораторії і клініки та державні медичні установи. За період пандемії тільки мобільні бригади медиків, які виїжджають до хворих з підозрою на коронавірус, відібрали майже 17 300 зразків біоматеріалу. І тільки в Київському міському лабораторному центрі МОЗ України дослідили майже 30 тисяч зразків біоматеріалу. А показник охоплення тестуванням мешканців Києва становить понад 60 людей на 100 тисяч населення при нормі 12 осіб", - сказав Кличко.
Станом на 3 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 823 випадки COVID-19. За добу - 483 нових випадків