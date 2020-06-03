Київ робить тестів на коронавірус у п'ять разів більше за норму – Кличко

Показник охоплення тестуванням на коронавірус мешканців Києва становить понад 60 людей на 100 тисяч населення при нормі 12 осіб.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми збільшили в столиці кількість тестувань та досліджень зразків на ПЛР-тести. Їх роблять в шести комунальних медзакладах міста. Також дослідження зразків проводять приватні лабораторії і клініки та державні медичні установи. За період пандемії тільки мобільні бригади медиків, які виїжджають до хворих з підозрою на коронавірус, відібрали майже 17 300 зразків біоматеріалу. І тільки в Київському міському лабораторному центрі МОЗ України дослідили майже 30 тисяч зразків біоматеріалу. А показник охоплення тестуванням мешканців Києва становить понад 60 людей на 100 тисяч населення при нормі 12 осіб", - сказав Кличко.

Станом на 3 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 823 випадки COVID-19. За добу - 483 нових випадків