За два тижні у лікарні швидкої допомоги коронавірус виявили у 21 медика - Кличко

У столичній лікарні швидкої допомоги загалом виявлено 21 медпрацівника, інфікованого коронавірусом. Хворих там виявляли впродовж останніх двох тижнів.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо ситуації в лікарні швидкої допомоги, інформацію про яку вчора публікували ЗМІ. На сьогодні в цьому медзакладі загалом виявлено 21 медпрацівника, інфікованого коронавірусом, але виявили їх не за один день, а впродовж останніх двох тижнів. І ці випадки потрапляли в загальну статистику, яку ми оприлюднюємо щодня", - сказав Кличко.

Він зазначив, що лікарня швидкої допомоги надає допомогу пацієнтам, котрі потрапляють до медзакладів в екстрених ситуаціях. "І лікарі можуть не знати, що працюють із хворим на коронавірус, коли немає часу на тестування, бо життя людини висить на волосинці," - сказав очільник міста.

"За час пандемії найбільше випадків захворювання на коронавірус серед медиків зафіксували у міській лікарні №3 – 89 людей, у лікарні №8 – 44 медиків, в Центрі екстреної медицини – 26 працівників швидкої допомоги", - сказав Кличко.

В Олександрівській лікарні хворі 23 медиків.

"Це виявлені випадки за весь період пандемії, тобто з березня, і частина медичних працівників уже одужали", - зазначив очільник міста.

Він наголосив, що кількість інфікованих медиків міська влада оприлюднює щодня.

Як повідомлялося, на сьогодні в лікарнях із діагнозом "коронавірусна інфекція" знаходяться четверо працівників Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.