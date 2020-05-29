За два тижні у лікарні швидкої допомоги коронавірус виявили у 21 медика - Кличко
Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Щодо ситуації в лікарні швидкої допомоги, інформацію про яку вчора публікували ЗМІ. На сьогодні в цьому медзакладі загалом виявлено 21 медпрацівника, інфікованого коронавірусом, але виявили їх не за один день, а впродовж останніх двох тижнів. І ці випадки потрапляли в загальну статистику, яку ми оприлюднюємо щодня", - сказав Кличко.
Він зазначив, що лікарня швидкої допомоги надає допомогу пацієнтам, котрі потрапляють до медзакладів в екстрених ситуаціях. "І лікарі можуть не знати, що працюють із хворим на коронавірус, коли немає часу на тестування, бо життя людини висить на волосинці," - сказав очільник міста.
"За час пандемії найбільше випадків захворювання на коронавірус серед медиків зафіксували у міській лікарні №3 – 89 людей, у лікарні №8 – 44 медиків, в Центрі екстреної медицини – 26 працівників швидкої допомоги", - сказав Кличко.
В Олександрівській лікарні хворі 23 медиків.
"Це виявлені випадки за весь період пандемії, тобто з березня, і частина медичних працівників уже одужали", - зазначив очільник міста.
Він наголосив, що кількість інфікованих медиків міська влада оприлюднює щодня.
Як повідомлялося, на сьогодні в лікарнях із діагнозом "коронавірусна інфекція" знаходяться четверо працівників Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.