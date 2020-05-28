У Києві понад 14% заражених коронавірусом – медики

У Києві понад 14 % захворілих на COVID-19 є медичними працівниками.

Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні із тих людей, що захворіли в Києві, понад 14% - медичні працівники. Лікарі, медсестри, молодший персонал. Захворіли на коронавірус в місті загалом 403 медичних працівники, 17 з них сьогодні лікуються в стаціонарах. Переважна більшість медиків заразилися, виконуючи свої професійні обов'язки", - сказав Кличко.

Він зазначив, що всім медикам, які працюють з хворими на коронавірус, з пацієнтами з підозрою на COVID-19, з хворими на пневмонію, та тим, хто міг контактувати з інфікованими, регулярно роблять ПЛР-тести.

За словами Кличка, два дні тому в столиці почали тестувати ІФА-тестами, які показують наявність в організмі антитіл до коронавірусу, працівників швидкої допомоги.

"До кінця тижня ІФА-тестами будуть протестовані й медики пологових будинків Києва. Їм вже розпочали робити такі тести", - додав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 28 травня в Україні лабораторно підтверджено 22 382 випадки COVID-19. За добу - 477 нових випадків.

Загалом по Україні за весь час епідемії захворіли 4345 медпрацівників, з них 104 - за останню добу.