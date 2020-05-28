У Києві за добу — 54 нових випадки коронавірусу

У Києві 2793 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість мешканців Києва, у яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилась на 54 людини, 11 з них - медики. На сьогодні в столиці вже 2793 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - сказав Кличко.

За його словами, захворіли: 30 жінок віком від 21 до 78 років та дві дівчинки, яким 1 рік та 11. Також - 17 чоловіків від 18 до 76 років і п'ятеро хлопчиків – від 2 до 17 років.

Як повідомлялось, станом на 28 травня в Україні лабораторно підтверджено 22 382 випадки COVID-19. За добу - 477 нових випадків.