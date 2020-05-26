Київська лабораторія МОЗ досліджує в середньому 700 зразків на добу

У Києві збільшили кількість тестувань та досліджень зразків на ПЛР-тести.

Про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочу зазначити, що ми збільшили кількість тестувань та досліджень зразків на ПЛР-тести. Усього за період пандемії тільки мобільні бригади медиків відібрали майже 14 тисяч зразків біоматеріалу. Тільки в "Київському міському лабораторному центрі МОЗ України" дослідили понад 25 200 зразків", - сказав мер.

Кличко зазначив, що у середньому за добу в центрі досліджують понад 700 зразків. Протягом минулої доби дослідили майже 1200 зразків біоматеріалу. За його словами, показник охоплення тестуванням мешканців Києва становить 48 людей на 100 тисяч населення при нормі 12 осіб.

Станом на 26 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 584 випадки COVID-19, зокрема за добу 339.