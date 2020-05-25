МКІП продовжив термін ознайомлення з матеріалами історико-архітектурного плану Києва

Міністерство культури та інформаційної політики з власної ініціативи надає матеріали історико-архітектурного опорного плану (ІАОП) м. Києва для ознайомлення фахових кіл та громадськості.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Міністерство вважає суспільно необхідним висвітлення даних матеріалів та отримання відповідного зворотного зв’язку від представників київської громади. Зважаючи на це, МКІП продовжує термін надання пропозицій /рекомендацій до ІАОП м. Києва, оскільки профільні та наукові установи за нинішніх умов пандемії не можуть провести повноцінне обговорення проєкту ІАОП», - ідеться в повідомленні.

Водночас у МКІП зазначають, що важливо не ототожнювати це ознайомлення з процедурою громадського обговорення в розумінні статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», оскільки процедура громадського обговорення ІАОП перебуває поза сферою відповідальності міністерства.

Як інформують у МКІП, дату та час проведення засідання Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини міністерства, яке відбудеться після опрацювання всіх листів, буде повідомлено додатково.

Більше інформації про науково-проєктну документацію за посиланням.