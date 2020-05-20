До інформаційної бази пам’яток Києва внесли дані про понад 2500 будівель
Про це повідомив директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк, передає пресслужба КМДА.
"Департаментом спільно з Київським науково-методичним центром продовжується робота з наповнення архівною документацією бази пам’яток. Завершено опрацювання і оцифровка інформації про об’єкти (будівлі/споруди) Подільського, Оболонського, Деснянського, Дніпровського, Дарницького та Печерського районів, розпочата робота з перевірки інформації про об’єкти Шевченківського району. Наразі на стадії оцифровування 67 вулиць", – повідомив Никоряк.
Він також додав, що КП "ГІОЦ" вже здійснені роботи з оновлення ІАС "Майно" та введено в дослідну експлуатацію, зокрема, шар "Пам’ятки культурної спадщини". Остаточне налагодження відображення інформації спеціалістами КП "ГІОЦ" буде закінчено до кінця травня.
Скористатися базою пам’яток може кожен, перейшовши за посиланням.
"Після завершення всіх робіт, після оцифровування документації, база міститиме великий обсяг інформації, у тому числі: місцезнаходження об’єкта, охоронний номер, категорію, статус об’єкта, пам’ятку історії, ландшафту, містобудування, архітектури, технічний стан, форму власності, інформацію про власника, судові справи тощо. Кожен без зайвих зусиль зможе перевірити будь-яку пам’ятку культурної спадщини, що є на території столиці", – додав Никоряк.
Аналогів такої інформаційної бази пам’яток немає в жодному з міст в Україні. До того ж, інформаційна база пам’яток має значно ширшу інформаційну складову, ніж Державний реєстр нерухомих пам’яток України, який веде Міністерство культури.
Наразі інформаційна база працює у звичайному форматі, проте у планах – запуск мобільної версії.
У КМДА нагадали, що наразі в Києві близько 3 500 об’єктів охорони культурної спадщини: 2 374 – пам’ятки місцевого та національного значення, 1 209 – щойно виявлені об’єкти культурної спадщини.
Фото: portal-gis.kyivcity.gov.ua