До інформаційної бази пам’яток Києва внесли дані про понад 2500 будівель

Наповнення даних про об’єкти охорони культурної спадщини в інформаційній базі пам’яток м. Києва триває, вже опрацьовано 2 581 об’єкт.

Про це повідомив директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк, передає пресслужба КМДА.

"Департаментом спільно з Київським науково-методичним центром продовжується робота з наповнення архівною документацією бази пам’яток. Завершено опрацювання і оцифровка інформації про об’єкти (будівлі/споруди) Подільського, Оболонського, Деснянського, Дніпровського, Дарницького та Печерського районів, розпочата робота з перевірки інформації про об’єкти Шевченківського району. Наразі на стадії оцифровування 67 вулиць", – повідомив Никоряк.

Він також додав, що КП "ГІОЦ" вже здійснені роботи з оновлення ІАС "Майно" та введено в дослідну експлуатацію, зокрема, шар "Пам’ятки культурної спадщини". Остаточне налагодження відображення інформації спеціалістами КП "ГІОЦ" буде закінчено до кінця травня.

Скористатися базою пам’яток може кожен, перейшовши за посиланням .

"Після завершення всіх робіт, після оцифровування документації, база міститиме великий обсяг інформації, у тому числі: місцезнаходження об’єкта, охоронний номер, категорію, статус об’єкта, пам’ятку історії, ландшафту, містобудування, архітектури, технічний стан, форму власності, інформацію про власника, судові справи тощо. Кожен без зайвих зусиль зможе перевірити будь-яку пам’ятку культурної спадщини, що є на території столиці", – додав Никоряк.

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Аналогів такої інформаційної бази пам’яток немає в жодному з міст в Україні. До того ж, інформаційна база пам’яток має значно ширшу інформаційну складову, ніж Державний реєстр нерухомих пам’яток України, який веде Міністерство культури.

Наразі інформаційна база працює у звичайному форматі, проте у планах – запуск мобільної версії.

У КМДА нагадали, що наразі в Києві близько 3 500 об’єктів охорони культурної спадщини: 2 374 – пам’ятки місцевого та національного значення, 1 209 – щойно виявлені об’єкти культурної спадщини.

Фото: portal-gis.kyivcity.gov.ua