У Києві врятували від знищення понад 200 історичних будівель

У 2019 році здійснено 216 обстежень об’єктів культурної спадщини на предмет дотримання чинного пам’яткоохоронного законодавства.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"У 2019 році здійснено 216 обстежень об’єктів культурної спадщини на предмет дотримання чинного пам’яткоохоронного законодавства при їх використанні, за підсумками яких складено та направлено 130 приписів, 26 актів про вчинення правопорушення, 19 постанов про накладення фінансових санкцій за порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини на загальну суму 1,165 млн грн та 7 протоколів про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Як наголосив директор Департаменту Олександр Никоряк, досі не прийнято у другому читанні законопроєкт № 0895 (у першому читанні влітку 2018 року прийнято під номером 8202), завдяки йому штрафи за порушення пам’яткоохоронного законодавства та доведення пам’яток до руйнації буде в рази збільшено.

"Якщо на сьогодні це від 1700 до 170000 грн (залежно від того, фізична чи юридична особа є власником), то в документі передбачені штрафи від 170000 до 500000 грн та прирівняння порушників. Окрім того, передбачено можливість примусового викупу пам’яток до комунальної власності у власників, які доводять історичні будинки до руйнації. До речі, на цей рік закладено близько 1 млн грн на початок цієї процедури, але через те, що законопроєкт і досі не прийнято, ми не можемо цього зробити. А пам’ятки, на кшталт будинку на Волоській, 5/14, продовжують руйнуватись через таких горе-власників і відсутність законодавчої можливості впливу на них», – додав Никоряк.

Зокрема, протягом 2019 року Департамент охорони культурної спадщини КМДА опрацював та уклав 205 охоронних договорів на об’єкти охорони культурної спадщини.

«Охоронні договори дуже важливі для захисту і збереження пам’ятки. У таких договорах детально прописано, як може використовуватися пам’ятка, види і терміни охоронних, реставраційних, відновлювальних або протиаварійних робіт. Також до договору обов’язково додаються акт технічного стану пам’ятки, перелік історико-культурних цінностей і предметів, що належать до неї. Власне, охоронний договір – це підтверджене зобов’язання власника пам’ятки щодо її належного утримання, використання за призначенням та, врешті-решт, її збереження», – зазначив Никоряк.

Окрім того, у 2019 році опрацьовано та підготовлено 61 комплект облікової документації на щойно виявлені об’єкти культурної спадщини для занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Також забезпечено підготовку облікової документації нового зразка на 22 пам’ятки місцевого значення та направлено її до Міністерства культури, молоді та спорту.

Серед знакових об’єктів, які було опрацьовано та подано до Мінкультури:

- пам’ятка археології місцевого значення «Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва ІХ-ХІХ ст.»;

- Китаївське городище і курганний могильник, Городище, Печерний комплекс, Курганний могильник, Поселення ур. Виноградне, Посад;

- пам’ятки археології національного значення «Місто Володимира – дитинець стародавнього Києва з фундаментами Десятинної церкви», «Культурний шар міста Ярослава» та пам’ятка археології місцевого значення «Культурний шар Подолу»;

- Іподром на проспекті Академіка Глушкова, 10;

- завод «Арсенал» зі складовими на вул. Московській, 8;