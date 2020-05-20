У Києві оштрафували керівників трьох нічних клубів за роботу на карантині
Про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"За моїм зверненням поліція перевірила нічні клуби і оштрафувала керівників трьох таких розважальних закладів, які місто не дозволяло відкривати, а вони минулими вихідними працювали", - зазначив Кличко.
Він наголосив, що якщо із запровадженням послаблень люди нехтуватимуть правилами, то Україну очікує сплеск вірусу.
"Я нікого не лякаю. Але, наприклад, у Чехії, через тиждень після відкриття торгових центрів, великих магазинів, перукарень і салонів зафіксували великий сплеск захворювання. Тому закликаю всіх відповідально ставитися до свого здоров'я і дотримуватися елементарних правил!", - додав мер.
Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.
24 квітня Прем'єр-міністр Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Наразі карантин продовжено до 22 травня.
Як повідомлялося, КМУ у середу на засіданні вніс зміни до постанови № 211 від 11 березня 2020 року, якими дозволив пересування по вулицях в групі до 8 осіб та перебування в ресторанах за одним столом чотирьом особам.