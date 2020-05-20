У Києві оштрафували керівників трьох нічних клубів за роботу на карантині

Поліція оштрафувала керівників трьох нічних клубів, які місто не дозволяло відкривати, але попри це на вихідних вони працювали.

Про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За моїм зверненням поліція перевірила нічні клуби і оштрафувала керівників трьох таких розважальних закладів, які місто не дозволяло відкривати, а вони минулими вихідними працювали", - зазначив Кличко.

Він наголосив, що якщо із запровадженням послаблень люди нехтуватимуть правилами, то Україну очікує сплеск вірусу.

"Я нікого не лякаю. Але, наприклад, у Чехії, через тиждень після відкриття торгових центрів, великих магазинів, перукарень і салонів зафіксували великий сплеск захворювання. Тому закликаю всіх відповідально ставитися до свого здоров'я і дотримуватися елементарних правил!", - додав мер.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

24 квітня Прем'єр-міністр Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Наразі карантин продовжено до 22 травня.

Як повідомлялося, КМУ у середу на засіданні вніс зміни до постанови № 211 від 11 березня 2020 року, якими дозволив пересування по вулицях в групі до 8 осіб та перебування в ресторанах за одним столом чотирьом особам.