Киянам “легше дихається”, ніж тиждень тому — кліматологи

У порівнянні з минулим тижнем у повітрі Києва знизився середньодобовий вміст діоксиду азоту.

Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського на сторінці у Facebook.

"Загалом, у порівнянні з попереднім тижнем, у повітрі міста середньодобовий вміст діоксиду азоту знизився, інших забруднювальних домішок – майже не змінився", — йдеться у повідомленні.

За даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського з 12 по 18 травня 2020 року у повітрі Києва відмічено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій:

- завислих речовин (пилу) – у 1,1-1,2 рази на Бессарабській площі та проспекті Перемоги (поблизу метро Святошин);

- діоксиду сірки – у 1,3-1,5 рази на проспекті Перемоги, Бессарабській та Деміївській площах, вулицях Олександра Довженка, Попудренка; у 1,0-1,2 рази – на усіх інших постах міста, за виключенням проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчика обсерваторії) та Венеціанського острова (територія гідрологічної станції обсерваторії), де середньодобовий вміст не перевищував рівень ГДКс.д.;

- діоксиду азоту – у 4,8-4,9 рази на Бессарабській та Деміївській площах; у 3,3-3,9 рази – на проспектах Перемоги й Оболонському, вулиці Інженера Бородіна, бульварі Вацлава Гавела; у 2,3-3,0 рази – на інших постах міста, за виключенням проспекту Науки, де перевищень не спостерігалось;

- формальдегіду – у 2,5 раза – на проспекті Перемоги; у 1,7-2,2 рази – на площах Бессарабській та Деміївській, бульварі Вацлава Гавела, Оболонському проспекті, вулицях Олександра Довженка, Скляренка, Попудренка; на проспекті Науки середньодобовий вміст досягав 1,0 ГДКс.д.

Кліматологи уточнили, що всього на 13-ти стаціонарних постах обсерваторії, що працюють під час карантину, з 12 по 18 травня 2020 року було відібрано та проаналізовано 1148 проб повітря.

Як повідомлялося, для столиці квітень відзначився пиловою бурею та дощовим рекордом.