Як працюватиме метро: брифінг Кличка

Онлайн пресконференція Київського міського голови Віталія Кличка щодо поточної ситуації в Києві в умовах запроваджених протиепідемічних заходів

Так, Віталій Кличко поінформує:

- на скільки збільшилася кількість інфікованих киян;

- про віковий зріз смертності від коронавірусу в столиці;

- які нові маршрути громадського транспорту почали працюватм від сьогодні;

- як працюватиме метрополітен після відновлення роботи;

- як перевозитиме пасажирів громадський транспорт після відновлення його роботи;

- про вартість проїзду в громадському транспорті та маршрутних таксі.