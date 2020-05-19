Як працюватиме метро: брифінг Кличка
Онлайн
Укрінформ
Онлайн пресконференція Київського міського голови Віталія Кличка щодо поточної ситуації в Києві в умовах запроваджених протиепідемічних заходів
Так, Віталій Кличко поінформує:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих киян;
- про віковий зріз смертності від коронавірусу в столиці;
- які нові маршрути громадського транспорту почали працюватм від сьогодні;
- як працюватиме метрополітен після відновлення роботи;
- як перевозитиме пасажирів громадський транспорт після відновлення його роботи;
- про вартість проїзду в громадському транспорті та маршрутних таксі.